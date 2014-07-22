Женщина подожгла соседскую дверь на улице Верности

Потерпевшая подала заявление в полицию.

В Калининском районе Санкт-Петербурга полиция задержала 44-летнюю местную жительницу по подозрению в поджоге входной двери квартиры соседки. Инцидент произошел ранним утром 30 мая около 05:15 в доме 13 на улице Верности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 64-летняя женщина и соседка давно конфликтовали. Ранее потерпевшая неоднократно получала угрозы. Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими пожарными.

Задержанная доставлена в отдел полиции и привлечена к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма материального ущерба в настоящее время устанавливается. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

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Фото: Piter.TV