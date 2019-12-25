Подростки пострадали в ДТП с мотоциклом под Тосно

Пассажир и водитель были госпитализированы.

В Тосненском районе Ленинградской области полиция выясняет обстоятельства аварии, в которой пострадали двое несовершеннолетних. Инцидент произошел 29 мая около 22:15 в деревне Федоровское на 4-м километре автодороги "Павловск — Косые Мосты".

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 34-летний водитель автомобиля Changan при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Tekken-250. За рулем мотоцикла находился 17-летний учащийся второго курса колледжа, его пассажиром — ровесник, первокурсник того же учебного заведения.

В результате столкновения оба подростка получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV