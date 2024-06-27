Санитарная авиация Ростеха спасла более 600 детей с начала 2025 года

Эффективность работы санитарной авиации определяется соблюдением принципа "золотого часа".

Национальная служба санитарной авиации (НССА) Ростеха продолжает спасать жизни маленьких пациентов по всей России. С начала 2025 года специализированные медицинские вертолеты службы эвакуировали в больницы 645 детей, среди которых более 200 новорожденных. Об этом сообщает Telegram-канал "Ростех".

Особое значение такие операции имеют для удаленных регионов, где доступ к высокотехнологичной медицинской помощи ограничен. Эффективность работы санитарной авиации определяется соблюдением принципа "золотого часа" — критически важного периода для спасения жизни пациента.

Ярким примером стала недавняя операция по доставке тяжелобольного ребенка из Выборга в Санкт-Петербург всего за 40 минут, что в три раза быстрее наземного транспорта. Для детей в критическом состоянии каждая минута имеет решающее значение. Осознание, что усилия спасают жизни — это самая большая награда, подчеркнул командир авиационного звена НССА Владимир Макаров.

Служба оснащена современными вертолетами, оборудованными для оказания экстренной медицинской помощи прямо на борту. По словам специалистов, такая мобильная система медэвакуации особенно важна для новорожденных и детей с тяжелыми заболеваниями, позволяя оперативно доставлять их в специализированные медицинские центры страны.

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Фото: Telegram / Ростех