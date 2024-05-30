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В Петербурге спасатель перечислил правила безопасного поведения на воде
Сегодня, 12:55
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В Петербурге спасатель перечислил правила безопасного поведения на воде

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Главное – купаться в местах, где есть спасатели, подчеркнул специалист.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Петербурга и Ленобласти Александр Зуев перечислил правила безопасного поведения на воде. 

Главное – купаться в местах, где есть спасатели, подчеркнул специалист. Это гарантирует безопасность, поскольку в экстренной ситуации они всегда помогут. 

В Петербурге по 562-му постановлению правительства сейчас функционируют 57 спасательных постов, обеспечивающих безопасность на пляжах. Чтобы определить, безопасно ли купаться, ищите спасателей в красной форме или вышку. Если вы находитесь в лесу или на необследованном дне, это может быть опасно из-за подводных течений. 

Александр Зуев, начальник службы ВОСВОД Петербурга и Ленобласти 

Основная причина гибели людей на воде – купание в необорудованных местах. 

Родители должны обсуждать с детьми, что купаться можно только в их присутствии, держась на расстоянии вытянутой руки.

Важно объяснять детям и реально оценивать свои возможности, например, не пытаться переплывать реку без сопровождения или плавсредств. Даже если ребенок умеет плавать и занимается спортом, он должен делать это под присмотром родителей, а не в одиночку. 

Александр Зуев, начальник службы ВОСВОД Петербурга и Ленобласти 

Фото: Piter.TV 

Теги: купание, правила безопасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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