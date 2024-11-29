Житель Выборга подозревается в поджоге двери квартиры на Кленовой улице

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции Выборгского района Ленинградской области задержали мужчину за поджог двери квартиры на Кленовой улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около восьми часов вечера 27 марта в полицию обратился 45-летний житель Выборга. Он рассказал, что в период с 10:00 до 12:00 кто-то поджег дверь его квартиры в доме 4 по Кленовой улице. В результате поджога частично обгорели входная дверь квартиры и фрагмент прилегающей к ней стены подъезда. Возгорание локализовано. Ущерб составил 43 тысячи рублей.

У дома 1 по Приморской улице в 22:40 по подозрению в совершении указанного преступления задержан 53-летний мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Сапёрном был задержан бездомный, подозреваемый в поджоге автомобиля.

Фото: Piter.tv