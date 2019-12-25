В Сапёрном задержан бездомный, подозреваемый в поджоге автомобиля

Автомобиль сгорел полностью.

В ночь на 22 марта в посёлке Саперный Колпинского района Санкт-Петербурга произошел поджог автомобиля. Возле дома 2 по улице Победы загорелся автомобиль Lada Largus, принадлежавший 52-летнему местному жителю.

Прибывшие на место полицейские обнаружили полностью сгоревший автомобиль. Владелец машины обратился в полицию с заявлением, оценив ущерб в 700 тысяч рублей.

На месте происшествия был задержан 31-летний бездомный из Ставропольского края. По словам задержанного, он развел костер рядом с автомобилем, чтобы согреться, так как замерз. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Задержанный, ранее уже судимый, помещен в изолятор временного содержания.

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Фото: Piter.TV