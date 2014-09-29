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Священника из Петербурга арестовали на 14 суток за фото с украинским флагом
Сегодня, 15:33
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Священника из Петербурга арестовали на 14 суток за фото с украинским флагом

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Последнее место служения: мужской монастырь Троице-Сергиева пустынь в Стрельне.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 14 суток православного священника Николая Савченко. По словам задержанного, поводом стал пост в ВК с фотографией, сделанной 1 мая 2014 года, где он с флагом Украины находится на Невском проспекте, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Священника задержали прямо в церкви, после чего доставили в суд. Суд признал флаг экстремистской символикой, что стало основанием для привлечения священника к административной ответственности.

Николай Савченко является клириком Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви и служит в храме Святителя Петра, митрополита Московского.

Ранее Piter.TV сообщал, что девушку арестовали на трое суток за проведение митинга в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: сво, священник, суды петербурга, украина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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