Священника из Петербурга арестовали на 14 суток за фото с украинским флагом

Последнее место служения: мужской монастырь Троице-Сергиева пустынь в Стрельне.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 14 суток православного священника Николая Савченко. По словам задержанного, поводом стал пост в ВК с фотографией, сделанной 1 мая 2014 года, где он с флагом Украины находится на Невском проспекте, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Священника задержали прямо в церкви, после чего доставили в суд. Суд признал флаг экстремистской символикой, что стало основанием для привлечения священника к административной ответственности.

Николай Савченко является клириком Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви и служит в храме Святителя Петра, митрополита Московского.

Ранее Piter.TV сообщал, что девушку арестовали на трое суток за проведение митинга в Петербурге.

Фото: Piter.TV