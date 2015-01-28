Полицейские задержали поджигателей двери на Стародеревенской улице

Им обещали за это по 15 тысяч рублей, но деньги так и не перевели.

Полицейские задержали любителей "легких" денег, совершивших поджог двери на Стародеревенской улице 15 августа. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 14 августа в полицию обратилась 48-летняя жительница дома 19 по Стародеревенской улице. Она сообщила, что кто-то поджег дверь в ее квартиру на десятом этаже. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Фото: МВД

Полицейские установили личности предполагаемых поджигателей. Ими оказались двое жителей Сертолово, 17 и 33 лет. Они нашли предложение о быстром и легком заработке в одном из Telegram-каналов и, не раздумывая, на него согласились. За "работу" заказчик обещал им по 15 тысяч рублей каждому, но денег не перевел.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Piter.tv