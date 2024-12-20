В Ленобласти на пенсионерку упал кирпич, когда она выносила мусор

На голову пенсионерке в Ленобласти упал кирпич, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Отмечается, что 70-летняя жительница Кузьмоловского накануне была госпитализирована в Токсовскую больницу с Юбилейной улицы. У нее зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану затылка.
Пострадавшая выносила во дворе мусор, на нее неожиданно упал кирпич. Пока не установлено, сбросил ли его кто-то. Все обстоятельства выясняют правоохранители Всеволожского района.
Ранее мы рассказывали о том, что мужчина серьезно пострадал в результате взрыва баллончика с краской в гараже на Меншиковском.
Фото: Piter.TV
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