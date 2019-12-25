Мужчина серьезно пострадал в результате взрыва баллончика с краской в гараже на Меньшиковском

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, выясняя все детали инцидента.

В Калининском районе Петербурга мужчина получил серьезные травмы в результате взрыва баллончика с краской, сообщает 78.ru.

Инцидент случился накануне в 17:30, когда пострадавший находился в гараже на Меньшиковском проспекте. 30-летний мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, а также с переломами и рваной ушибленной раной правой щеки. Его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, выясняя все детали инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что официанту угрожали пистолетом на улице Бабушкина.

Фото: Piter.TV