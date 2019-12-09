Официанту угрожали пистолетом на улице Бабушкина

Мужчину отвезли на пустырь и потребовали перевести 15 тысяч рублей. Затем ему дали сутки на сбор 100 тысяч рублей и пообещали перезвонить.

Правоохранительные органы разыскивают молодого мужчину с бородой и двух его спутников в черных куртках после инцидента с официантом в Невском районе. Мужчина был выведен из кафе под предлогом разговора о пропавшем коллеге, сообщают 47news.

В воскресенье, 16 февраля, в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства и разбоя. Накануне вечером в полицию обратился 19-летний официант. Несколько дней назад ему позвонил незнакомец, который утверждал, что имеет информацию о пропавшем сослуживце мужчины. Встреча была назначена возле дома на улице Бабушкина в Невском районе. На встрече молодой человек из Белгородской области сел в Audi A6. Его отвезли на пустырь, где в машине присоединились ещё двое мужчин. Один из них приставил к голове официанта пистолет и потребовал перевести 15 тысяч рублей. Затем ему дали сутки на сбор 100 тысяч рублей и пообещали перезвонить.

По данным полиции, встреча происходила в автомобиле Audi, зарегистрированном на 28-летнюю женщину из Тосно. Полиция ведет поиски трёх молодых людей возрастом около 20 лет. Главарь группы — мужчина с длинной чёрной бородой, его спутники одеты в чёрные куртки.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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Фото: Piter.TV