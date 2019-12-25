Кассир обокрала пенсионерку в центре Петербурга

Возбуждено уголовное дело.

В центре Петербурга произошло ограбление 82-летней пенсионерки. По информации ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в магазине на улице Жуковского неизвестный украл у пожилой женщины кошелек с деньгами и кулон с драгоценным камнем.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую на Литейном проспекте. Ей оказалась 48-летняя женщина, работающая кассиром в одном из магазинов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец три месяца жил с мумией младшего брата.

Фото: Piter.TV