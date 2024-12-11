Петербуржец три месяца жил с мумией младшего брата

В Петербурге полицейские нашли мумифицированное тело мужчины в одной из квартир на Краснопутиловской улице. Как сообщила "Фонтанка", в данном помещении проживали оба брата.
Родственница мужчин обратилась в правоохранительные органы, так как не могла попасть в их квартиру. Она добавила, что мужчины ранее вели асоциальный образ жизни.
Сотрудники Следственного комитета также начали разбираться во всех обстоятельствах происшествия.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти во время преждевременных родов младенец упал в выгребную яму туалета.
Фото: Piter.TV
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