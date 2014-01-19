Под Гатчиной задержан мужчина, похитивший свою бывшую сожительницу

Она чудом смогла спастись, а потом обратилась в полицию.

В Гатчинском районе Ленинградской области задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в похищении своей 37-летней бывшей сожительницы. Как стало известно, 1 декабря около полуночи он обманом заставил женщину сесть в свой автомобиль Renault у дома №11 по улице Школьной в деревне Мины и вывез её за деревню Красницы.

Там он ударил женщину и отобрал у неё телефон, пытаясь найти личную информацию. После этого он отвёз бывшую сожительницу к её дому, но не отпустил, оставив её запертой в автомобиле. Женщина смогла выбраться через окно и сообщила о случившемся в полицию.

Накануне подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в посёлке Вырица на основании статьи 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека").

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Фото: Piter.TV