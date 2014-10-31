В тушении огня принимают участие порядка 80 специалистов и 25 единиц техники.

В Самарской области пожарные защищают от огня жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел возле села Киндяково. Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на 2 гектара и двух дачных домов. Огонь продолжает распространяться.

В тушении огня принимают участие порядка 80 специалистов и 25 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что МЧС России направило дополнительную группировку пожарных в Забайкалье.

Видео: МЧС России