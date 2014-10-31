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В Самарской области пожарные защищают от огня жилые дома

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В тушении огня принимают участие порядка 80 специалистов и 25 единиц техники.

В Самарской области пожарные защищают от огня жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел возле села Киндяково. Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на 2 гектара и двух дачных домов. Огонь продолжает распространяться.

В тушении огня принимают участие порядка 80 специалистов и 25 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что МЧС России направило дополнительную группировку пожарных в Забайкалье.

Видео: МЧС России

Теги: жилые дома, мчс россии, пожар, самарская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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