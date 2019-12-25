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В Госдуме предложили включить социальных архитекторов в закон о креативных индустриях
Сегодня, 13:07
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Госдуме предложили включить социальных архитекторов в закон о креативных индустриях

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По мнению депутата, эти специалисты могут сыграть важную роль в решении общественных проблем.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев предложил включить социальных архитекторов в закон о креативных индустриях. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению депутата, эти специалисты могут сыграть важную роль в решении общественных проблем и укреплении социальных связей. Он назвал их включение в закон логичным шагом, который восполнит пробелы в правовом акте. Гусев отметил, что закон о креативных индустриях уже закрепляет ряд творческих профессий.

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Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, закон, индустрия, социальные архитекторы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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