В Петербурге задержали двух мужчин и девушку по подозрению в распространении наркотиков

Дополнительно было установлено местонахождение 4 тайников-закладок на территории Невского района.

В Петербурге полицейские задержали трех распространителей запрещенных веществ. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители 15 мая задержали двух петербуржцев, 22 и 25 лет, и 25-летнюю девушку, причастных к распространению запрещенных веществ на территории города через тайники-закладки.

Установлено, что 25-летний подозреваемый создал в теневом сегменте Интернета два онлайн-магазина по продаже запрещённых веществ. Для реализации запрещенного товара привлек двух своих знакомых.

В ходе обыска в квартире в доме 59 по Варшавской улице, используемой под склад, полицейские обнаружили и изъяли более 200 граммов мефедрона, около 100 граммов марихуаны, 226 флаконов с маслом каннабиса и два подготовленных к отправке почтовых отправления с этим же веществом, 50 блистеров с рецептурными таблетками, 3 таблетки экстази, упаковочный материал, электронные весы, мобильные телефоны и компьютер.

По адресу проживания 22-летнего закладчика обнаружено и изъято 76 граммов запрещённых веществ, оборудование для культивирования наркосодержащих растений, электронные весы, прибор для вакуумной упаковки, упаковочный материал, 4 мобильных телефона и компьютер. В квартире 25-летней задержанной также было обнаружено 2,11 грамма мефедрона.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Дополнительно было установлено местонахождение 4 тайников-закладок на территории Невского района. Оттуда полицейские изъяли еще около 10 граммов мефедрона.

Возбуждено 3 уголовных дела по части 3 статьи 30, статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Также установлена причастность подозреваемых к совершению еще двух наркопреступлений, по которым ранее следственными органами были возбуждены уголовные дела.

Ранее в Петербурге на морском судне из Эквадора нашли 61 кг кокаина.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО