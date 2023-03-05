Из окна третьего этажа в Колпино выпал семиклассник

У него диагностированы перелом лобной кости, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб внутренних органов и острое алкогольное отравление.

На газоне под окнами дома в Петербурге нашли 14-летнего школьника. Семиклассника обнаружили его родители, пишет "Фонтанка".

Информация о произошедшем поступила в полицию вечером 27 июля. Бригада скорой помощи увезла подростка от дома 133 по улице Пролетарской. У него диагностированы перелом лобной кости, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб внутренних органов и острое алкогольное отравление. Школьника поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Правоохранители установили, что ребенок растет в полной семье, однако состоит на учете в ПДН.

Ранее на Piter.TV: под окнами дома по Варшавской улице нашли тело молодой петербурженки.

Фото: Piter.TV