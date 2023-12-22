Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки войск на краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 февраля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

В районе Торского участка слаженными действиями подразделений группировки при поддержке огня артиллерии нанесено огневое поражение штурмовым группам 60 механизированной бригады ВСУ. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Офицер добавил, что артиллерия поразила более 160 целей противника, в том числе более 120 районов сосредоточения живой силы и огневых средств, а также пять опорных пунктов и восемь районов скопления техники. Стрелковое оружие ликвидировало беспилотник ВСУ. В общей сложности потери армии киевского режима составили 260 человек личного состава и пять единиц автомобильной техники.

Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-34.

Фото и видео: Минобороны России