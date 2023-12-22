Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-34

Авиаудар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500.

Минобороны показало видео боевой работы истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах летчики нанесли удар по пункту управления украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. Авиаудар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России