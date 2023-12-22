Минобороны: российские войска поразили опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ на Южно-Донецком направлении

Потери войск противника составили до 115 военнослужащих.

Вооруженные силы России поразили опорные пункты и места скопления живой силы украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Позиции войск противника были поражены ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в районах Урожайного и Угледара. Также российские войска уничтожили два пункта временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две САУ "Акация" и орудие Д-20.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение штурмовым группам ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России