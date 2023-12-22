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Минобороны: российские войска нанесли поражение штурмовым группам ВСУ на Краснолиманском направлении

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Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Вооруженные силы России нанесли поражение штурмовым группам украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Поражение штурмовым группам двух бригад противника нанесли при поддержке огня артиллерии в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Кроме того, российские артиллеристы поразили около 120 целей ВСУ. Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, краснолиманское направление, минобороны россии, штурмовые группы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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