Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Вооруженные силы России нанесли поражение штурмовым группам украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Поражение штурмовым группам двух бригад противника нанесли при поддержке огня артиллерии в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Кроме того, российские артиллеристы поразили около 120 целей ВСУ. Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

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Видео: Минобороны России