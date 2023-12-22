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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20

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Артиллеристы ведут огонь на дальность свыше 17 км.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-20 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы группировки войск "Юг" уничтожают позиции ВСУ на Северском направлении. Они наносят удары по артиллерийским батареям, огневым средствам, вооружению и военной технике противника. Кроме того, расчеты Д-20 разрушают оборонительные сооружения и подавляют пункты управления украинских войск. В военном ведомстве отметили, что артиллеристы ведут огонь на дальность свыше 17 км.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей самолетов Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица д-20, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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