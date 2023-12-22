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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей самолетов Су-25

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Российская штурмовая авиация уничтожила опорный пункт ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей самолетов Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российская штурмовая авиация уничтожила опорный пункт украинских войск. Боевые действия велись на Донецком направлении. Применив авиационные средства поражения, летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России,

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