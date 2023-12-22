Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

Боевые действия велись на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожают замаскированные опорные пункты и живую силу украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. По словам командира орудия с позывным "Бубен", расчеты провели стрельбы на дальности около 15 км по пехоте противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России