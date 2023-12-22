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Минобороны: российские войска поразили опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Потери противника составили более 95 военнослужащих.

Вооруженные силы России поразили опорные пункты и места скопления живой силы украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра "Восток" Александр Гордеев.

Опорные пункты и места скопления живой силы трех бригад противника были поражены огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в районах Урожайного, Угледара, Водяного и Старомайорского. Кроме того, российские войска уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией. Потери ВСУ на данном направлении составили более 95 военнослужащих, один квадроцикл, один беспилотник "Фурия" и одна станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация поразила живую силу и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, опорные пункты, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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