Минобороны: российские войска поразили опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ на Южно-Донецком направлении

Потери противника составили более 95 военнослужащих.

Вооруженные силы России поразили опорные пункты и места скопления живой силы украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра "Восток" Александр Гордеев.

Опорные пункты и места скопления живой силы трех бригад противника были поражены огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в районах Урожайного, Угледара, Водяного и Старомайорского. Кроме того, российские войска уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией. Потери ВСУ на данном направлении составили более 95 военнослужащих, один квадроцикл, один беспилотник "Фурия" и одна станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация поразила живую силу и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России