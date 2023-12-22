Минобороны: российская авиация поразила живую силу и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении

Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Российская авиация поразила живую силу и бронетехнику украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. По словам летчика ударного вертолета Ка-52 с позывным "Матерый", цели были поражены с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. Он подчеркнул, что полет проходил без особенностей, а техника отработала штатно.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России