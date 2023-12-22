  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:50
118
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: российские войска отразили две атаки подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении

0 0

Потери противника составили до 195 военнослужащих и три автомобиля. 

Вооруженные силы России отразили две атаки подразделений украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Атаки подразделений двух бригад противника были отражены во взаимодействии с беспилотной авиацией в районе Торского участка и Серебрянского Лесничества. Кроме того, в течение суток российские войска поразили более 120 выявленных целей. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих и три автомобиля. 

Ранее в Минобороны сообщили, что российские танкисты уничтожили опорный пункт и склад боекомплекта ВСУ на правом берегу Днепра.

Видео: Минобороны России

Теги: атаки, вооруженные силы россии, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии