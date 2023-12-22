Минобороны: российские войска отразили две атаки подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении

Потери противника составили до 195 военнослужащих и три автомобиля.

Вооруженные силы России отразили две атаки подразделений украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Атаки подразделений двух бригад противника были отражены во взаимодействии с беспилотной авиацией в районе Торского участка и Серебрянского Лесничества. Кроме того, в течение суток российские войска поразили более 120 выявленных целей. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих и три автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские танкисты уничтожили опорный пункт и склад боекомплекта ВСУ на правом берегу Днепра.

Видео: Минобороны России