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Минобороны: российские танкисты уничтожили опорный пункт и склад боекомплекта ВСУ на правом берегу Днепра

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Цели поразили прямыми попаданиями на дистанции свыше трех километров.

Российские танкисты уничтожили опорный пункт и склад боекомплекта украинских войск на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчеты беспилотной авиации обнаружили два жилых дома на побережье реки, в одном из которых выгружали боеприпасы для ВСУ. В другом здании проживали до 10 украинских националистов. После доклада разведки о выявленных целях их уничтожили огнем танков с закрытых огневых позиций. Цели поразили прямыми попаданиями на дистанции свыше трех километров.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ понесли значительные потери на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, днепр, минобороны россии, танкисты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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