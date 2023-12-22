Минобороны: российские танкисты уничтожили опорный пункт и склад боекомплекта ВСУ на правом берегу Днепра

Цели поразили прямыми попаданиями на дистанции свыше трех километров.

Российские танкисты уничтожили опорный пункт и склад боекомплекта украинских войск на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчеты беспилотной авиации обнаружили два жилых дома на побережье реки, в одном из которых выгружали боеприпасы для ВСУ. В другом здании проживали до 10 украинских националистов. После доклада разведки о выявленных целях их уничтожили огнем танков с закрытых огневых позиций. Цели поразили прямыми попаданиями на дистанции свыше трех километров.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ понесли значительные потери на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России