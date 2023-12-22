Ярослав Якимкин рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении отразили две атаки штурмовых групп 30 и 44 механизированных бригад Вооруженных сил Украины, размещенных в районе озера Лиман и населенного пункта Синьковка. Также военнослужащие отразили три контратаки штурмовых групп 95 десантно-штурмовой бригады в районе Тернов. Задачи выполнены мотострелками при участии артиллерии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 февраля сделал старший офицер пресс-службы "Запада"

В ходе контрбатарейной борьбы расчет 152-мм самоходной гаубицы "Мста-С" уничтожил самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" в районе Берестового. Ярослав Якимкин, старший офицер "Запада"

Эксперт добавил, что средства противовоздушной обороны страны смогли уничтожить дрон противника под названием"Баба Яга", летавший в районе Берестовогона. ВСУ лишились за день до 45 человек личного состава, трех минометных расчетов и трех пикапов.

МО РФ рассказало об успешной вылазке бойцов отряда "Шторм" в тыл ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России