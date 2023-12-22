Мотострелки незаметно проникли на заданные высоты во время тумана.

Военнослужащие отряда "Шторм" мотострелкового соединения 29-й общевойсковой армии из "Восточной" группировки сил совершили успешную вылазку в тыл Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороны РФ. Известно, что задача выполнена на юнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Солдаты уточнили, что миссия прошла успешно во многом благодаря погодным условиям, так как туман позволил малым группам незаметно пройти по лесополосе.

Смогли незаметно для противника занять подконтрольную противнику высоту и трое суток корректировали оттуда огонь артиллерии. Все это время враг даже не подозревал, что у него за спиной работают. пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие добавили, что поосле закрепления на занятой высоте,они приступили к разведке позиций техники ВСУ. В результате отечественная артиллерия ликвидировала танк и несколько огневых точек противника. Дополнительно мотострелки не дали противнику провести ротацию сил.

Войска пресекли попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России