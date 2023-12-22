Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Подразделения "Восточной" группировки российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении пресекли четыре попытки Вооруженных сил Украины усилить собственные передовые позиции и провести ротации боевиков. Задачи реализованы вблизи населенных пунктов Старомайорское и Ровнополе. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 3 января руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев.

Потери противника составили: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две буксируемые гаубицы Д-30, два автомобиля, два беспилотных летательных аппарата самолётного типа, более 100 человек. Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

Офицер пояснил, что бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы позволили военнослужащим поразить опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной и 127-й бригады территориальной обороны противника, размещенные в районе Урожайного. Дополнительно ликвидированы два пункта временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией, находящийся в районе Водяного.

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Фото и видео: Минобороны России