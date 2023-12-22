Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки войск на краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции взяли в плен двух солдат Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 февраля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер добавил, что авиация и артиллерия успешно поразила свыше 140 целей противника.

Потери противника составили до 270 военнослужащих, двое сдались в плен. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

На краснолиманском направлении поражено около 120 целей ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России