Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки войск на краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи. Военнослужащие нанесли поражение формированиям 60 и 63 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброво. Задачи выполнены при участии авиации и артиллерии. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 февраля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Средствами противовоздушной обороны уничтожены два беспилотника в районе Кременной.

Поражены около 120 целей, в том числе три опорных пункта, шесть районов скопления техники, позиции полевой артиллерии противника в районах: Широкий Овраг, Ямполовка, Кировск, Серебрянское лесничество и Григоровичи. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Противник лишился 290 человек личного состава, танка, двух боевых машин пехоты, шесть единиц автомобилльной техники и самоходной артиллерийской установки "Паладин".

ВС РФ уничтожили три гаубицы FH70 на Южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России