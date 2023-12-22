Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Подразделения "Восточной" группировки российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 2 января руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер уточнил, что мотострелковые подразделения отразили две атаки формирований 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, размещенных в районе Новомихайловки. В миссии военнослужащим помогала артиллерия. В результате понес потери и отказался от дальнейших действий в регионе.

Бомбардировочная авиация, ТОС и артиллерия поразили опорные пункты и места скопления живой силы 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Старомайорского, Приютного и Урожайного. Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

За минувший день пресечены шесть попыток ВСУ усилить передовые позиции, а также провести ротации боевиков в районах Новомихайловки и Старомайорского. ВСУ лишились до 80 человек личного состава, танка, двух БТР, двух единиц автомобильной техники, реактивной системы залпового огня "Град", трех гаубиц FH-70, одну САУ М777 американского производства и гаубицу Д-30.

"Запад" отразил шесть атак ВСУ в районах Синьковки и Тернов.

Фото и видео: Минобороны России