Подразделения "Восточной" группировки российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 2 января руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер уточнил, что мотострелковые подразделения отразили две атаки формирований 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, размещенных в районе Новомихайловки. В миссии военнослужащим помогала артиллерия. В результате понес потери и отказался от дальнейших действий в регионе.
Бомбардировочная авиация, ТОС и артиллерия поразили опорные пункты и места скопления живой силы 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Старомайорского, Приютного и Урожайного.
Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"
За минувший день пресечены шесть попыток ВСУ усилить передовые позиции, а также провести ротации боевиков в районах Новомихайловки и Старомайорского. ВСУ лишились до 80 человек личного состава, танка, двух БТР, двух единиц автомобильной техники, реактивной системы залпового огня "Град", трех гаубиц FH-70, одну САУ М777 американского производства и гаубицу Д-30.
"Запад" отразил шесть атак ВСУ в районах Синьковки и Тернов.
Фото и видео: Минобороны России
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