Сергей Зыбинский оценил работу "Запада" на СВО.

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Мотострелковые подразделения отразили шесть атак штурмовых групп 30 и 44 механизированных бригад Вооруженных сил Украины вблизи населенных пунктов Синьковка и Терны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 февраля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Офицер добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок "Мста-С" ликвидировали две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" противника, установленные в районе населенных пунктов Новоосиново и Купянск.

Расчёт младшего сержанта Юрия Долгих огнем из гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил самоходную артиллерийскую установку "Краб" в районе урочища Кринички. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки смогли поразить пять дронов, в том числе три "Фурии", одну "Синица" и один БПЛА самолетного типа. В общей сложности ВСУ лишились более 125 человек личного состава, юоевой машины пехоты, САУ "Краб" и две САУ "Гвоздика".

МО: расчет САУ "Мста-СМ1" остановил проход в тыл украинской ДРГ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России