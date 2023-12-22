Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Мотострелковые подразделения отразили шесть атак штурмовых групп 30 и 44 механизированных бригад Вооруженных сил Украины вблизи населенных пунктов Синьковка и Терны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 февраля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Офицер добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок "Мста-С" ликвидировали две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" противника, установленные в районе населенных пунктов Новоосиново и Купянск.
Расчёт младшего сержанта Юрия Долгих огнем из гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил самоходную артиллерийскую установку "Краб" в районе урочища Кринички.
Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"
Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки смогли поразить пять дронов, в том числе три "Фурии", одну "Синица" и один БПЛА самолетного типа. В общей сложности ВСУ лишились более 125 человек личного состава, юоевой машины пехоты, САУ "Краб" и две САУ "Гвоздика".
МО: расчет САУ "Мста-СМ1" остановил проход в тыл украинской ДРГ на купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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