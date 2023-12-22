МО: расчет САУ "Мста-СМ1" остановил проход в тыл украинской ДРГ на купянском направлении

Военнослужащие рассказали о попытке ВСУ пройти по территорию к российским силам.

Российский боевой расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-СМ1" от "Западной группировки" сил на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции поразил украинскую диверсионно-разведывательную группу. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что противник предпринимал попытку пройти в тыл российских войск. Военнослужащие работают как с оборудованных позиций, так и неподготовленных.

В случае контрбатарейной борьбы или появления срочной движущейся цели, например диверсионно-разведывательной группы противника. Так, артиллеристы несколько дней назад предотвратили проникновение ДРГ в наш тыл. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме совершают точные удары по вскрытым военным объектам ВСУ, позициям, фортификационным сооружениям, бронированной технике и живой силе.

Российский оператор дрона вывел через минное поле сдавшегося солдата ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России