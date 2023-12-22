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"РИА Новости": российский оператор дрона вывел через минное поле сдавшегося солдата ВСУ

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По словам командира группы, украинские военные неоднократно сами сдаются в плен.

Российский оператор БПЛА вывел через минное поле сдавшегося украинского солдата. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на командира группы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывном "Старший".

Отмечается, что оператор вывел военного ВСУ на подконтрольную России территорию, указав ему направление движения через минное поле. После этого солдат бросил оружие и сдался в плен. По словам командира группы, украинские военные неоднократно сами сдаются в плен. Он выразил мнение, что отношение к пленным в ВСУ хуже, чем у российских военнослужащих.

Ранее Минобороны заявило об отражении двух контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: бпла, вооруженные силы россии, риа новости
Категории: Лента новостей, Новости России,

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