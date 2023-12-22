Сергей Зыбинский оценил работу "Запада" на СВО.

Рссийские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Мотострелковые подразделения успешно отразили две контратаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 января сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Офицер отметил, что противник поражен в результате стрелкового боя при поддержке артиллерии.

Противник отошел в западном и юго-западном направлении Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Дополнительно отражены три атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах станции Синьковка и озера Лиман. Военнослужащие ликвидировали два пункта управления БПЛА ВСУ. Противник лишился до 80 человек личного состава, пункта боепитания, миномета, танка, трех пикапов, двух дронов и пунктов управления беспилотниками. Во время контрбатарейной борьбы расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожил буксируемую гаубицу М-777 американского производства.

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Фото и видео: Минобороны России