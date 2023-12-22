Шойгу: Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям

По его словам, страны регулярно проводят совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки.

Москва и Пекин развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям. Об этом заявил премьер-министр РФ Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Дун Цзюнем в режиме видеоконференцсвязи.

По его словам, страны регулярно проводят совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе. Шойгу подчеркнул, что действия России и Китая "не направлены против третьих стран". Он добавил, что, в отличие от западных государств, ни одна из сторон не создает военные блоки.

Убежден, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнёрства в оборонной сфере. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Шойгу подчеркнул необходимость увеличения объемов выпуска и ремонта САУ.

Видео: Минобороны России