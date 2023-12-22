Шойгу подчеркнул необходимость увеличения объемов выпуска и ремонта САУ

Глава Минобороны РФ посетил предприятия Екатеринбурга.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу отметил необходимость увеличить объемы выпуска и ремонта самоходных артиллерийских установок. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своей рабочей поездки в город Екатеринбург. Высокопоставленный гость из Москвы проверил реализацию государственного оборонного заказа по производству новых САУ и провел совещания с руководящим составом предприятий.

По новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Чиновник добавил, что выполнение поручения президента Владимира Путина связано с конкретной боевой работой, которая ведется в рамках специальной военной операции. Министр добавил, что САУ очень востребованы на поле боя, поэтому властям страны важно ускорить работы по испытаниям техники и скорейшему началу серийного производства.

Минобороны показало кадры боевой работы операторов FPV-дронов.

Фото и видео: Минобороны России