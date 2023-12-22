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Минобороны показало кадры боевой работы операторов FPV-дронов

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Для удобного ориентирования в пространстве операторы используют VR-очки.

Минобороны показало видео боевой работы операторов FPV-дронов группировки войск "Запад" в рамках выполнения задач спецоперации.

Для удобного ориентирования в пространстве операторы используют VR-очки. Они позволяют им легче пройти маршрут и преследовать движущуюся цель на высокой скорости. По словам бойцов, управлять такими дронами намного легче, чем обычными квадрокоптерами.

Ранее мы сообщали, что Шойгу проверил модернизацию НИИ Минобороны в Подмосковье.

Видео: Минобороны России

Теги: fpv-дроны, боевая работа, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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