Шойгу проверил модернизацию НИИ Минобороны в Подмосковье

Ему доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры, созданной в гарнизоне.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил модернизацию центральных НИИ Минобороны в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Шойгу проверил ход работы на экспериментальных базах НИИ. Ему доложили, что благодаря совершенствованию экспериментальной базы кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания. Кроме того, в научно-испытательном комплексе сообщили о проводимых учреждением исследованиях. Также Шойгу доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры, созданной в гарнизоне.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России