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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

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Военнослужащие использовали 122-мм осколочно-фугасные снаряды.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожают опорные пункты и живую силу ВСУ. Боевые действия велись на Купянском направлении. Военнослужащие использовали 122-мм осколочно-фугасные снаряды. В результате боевой работы уничтожено около 30 националистов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица д-30, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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