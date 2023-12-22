Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

Военнослужащие использовали 122-мм осколочно-фугасные снаряды.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожают опорные пункты и живую силу ВСУ. Боевые действия велись на Купянском направлении. Военнослужащие использовали 122-мм осколочно-фугасные снаряды. В результате боевой работы уничтожено около 30 националистов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России