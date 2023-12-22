Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении

Также российские войска успешно отразили две атаки штурмовых групп противника.

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

Поражение живой силе и технике противника нанесли в районах Красного, Клещеевки, Андреевки, Георгиевки, Новомихайловки. Кроме того, российские войска успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка. Ранеными и убитыми противник потерял до 250 военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России