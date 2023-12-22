Минобороны: российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 80 артиллерийских подразделений украинских войск.

Вооруженные силы России отразили две атаки штурмовых групп украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Атаки штурмовых групп стрелкового батальона и механизированной бригады противника были отражены при поддержке огня артиллерии. Кроме того, российские войска нанесли поражение по около 140 целям ВСУ на данном направлении. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 80 артиллерийских подразделений украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России