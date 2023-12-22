Общие потери противника составили до 115 военнослужащих, три автомобиля и две 152-мм САУ "Акация".

Вооруженные силы России отразили четыре атаки штурмовых групп украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Атаки штурмовых групп бригады территориальной обороны противника были отражены в районе Приютного. Кроме того, российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Макаровки. Общие потери противника составили до 115 военнослужащих, три автомобиля и две 152-мм САУ "Акация".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ка-52.

Видео: Минобороны России

