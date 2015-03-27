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Большинство пострадавших в ДТП на Типанова уже покинули больницы
Сегодня, 11:21
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Большинство пострадавших в ДТП на Типанова уже покинули больницы

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Они будут проходить лечение в амбулаторном режиме.

Из НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе и Городской больницы № 26 выписали почти всех пациентов, которые пострадали в ДТП на Типанова при столкновении двух маршруток. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Пассажиры общественного транспорта будут получать лечение в амбулаторном режиме. В стационаре остался лишь один человек. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. 

Напомним, на Типанова пострадали 11 человек при столкновении маршруток. Известно, что медицинская помощь понадобилась трем детям. Виновника аварии на Типанова отстранят от работы.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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