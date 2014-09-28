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Виновника аварии на Типанова отстранят от работы
Вчера, 22:16
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Виновника аварии на Типанова отстранят от работы

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Сотрудники компании проконсультируют пострадавших и помогут оформить заявление и другие документы на компенсацию в соответствии с действующим законодательством.

В пятницу, 6 мая, стало известно, что компания "Питеравто" открыла горячую линию для пострадавших в ДТП на улице Типанова. 

Сотрудники компании проконсультируют пострадавших и помогут оформить заявление и другие документы на компенсацию в соответствии с действующим законодательством. В рабочие дни можно обратиться по телефону 677-66-24, добавочный 4224. Также круглосуточно работает горячая линия по номеру 309-10-10.

В комитете по транспорту добавили, что виновный водитель будет отстранен от вождения. Решение о его работе в условиях новой транспортной модели будет принято позже. Добавим, что дело о ДТП взял на личный контроль председатель комитета Кирилл Поляков.

Ранее мы публиковали видео, как на Типанова пострадали 11 человек при столкновении маршруток. В числе пострадавших двое несовершеннолетних. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: авария, горячая линия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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