На Типанова пострадали 11 человек при столкновении маршруток

В пятницу, 6 мая, в Московском районе Петербурга столкнулись два маршрутных автобуса и легковой автомобиль. В результате пострадали 11 человек, передает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и области.
Авария произошла у дома №29 на улице Типанова вечером около 16:50. По предварительным данным, пострадали 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних.
На месте происшествия уже работает бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что в Приозерске перед судом предстанет мужчина за изготовление детской порнографии. Следствием установлено, что обвиняемый неоднократно распространял и публично демонстрировал материалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних в интернете.
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