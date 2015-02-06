На Типанова пострадали 11 человек при столкновении маршруток

В числе пострадавших двое несовершеннолетних.

В пятницу, 6 мая, в Московском районе Петербурга столкнулись два маршрутных автобуса и легковой автомобиль. В результате пострадали 11 человек, передает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и области.

Авария произошла у дома №29 на улице Типанова вечером около 16:50. По предварительным данным, пострадали 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

На месте происшествия уже работает бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Приозерске перед судом предстанет мужчина за изготовление детской порнографии. Следствием установлено, что обвиняемый неоднократно распространял и публично демонстрировал материалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних в интернете.

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